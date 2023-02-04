بوساطة إماراتية.. أوكرانيا تفرج عن 63 أسير حرب روسيًا

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه تم الإفراج عن 63 أسير حرب روسيًا نتيجة لعملية مفاوضات معقدة مع أوكرانيا بوساطة من دولة الإمارات.

وقالت وكالة “انترفاكس” الروسية نقلًا عن الوزارة، إن مجموعة العسكريين الروس المفرج عنهم تضم أفرادًا من “الفئة الحساسة”.

وأكدت “الدفاع الروسية” أن الأسرى المفرج عنهم أصبحوا في أراضي الاتحاد الروسي، ويتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، فضلًا عن فرصة الاتصال بأقاربهم.

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