كأس محمد السادس الدولية للملاكمة.. تأهل مغربيين إلى الدور المقبل

2023-02-04 / 11:51
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هبة بريس

تأهل الملاكم المغربي كريم معطى الله ومواطنته الطاوسي هدى، أمس الجمعة، إلى الدور المقبل من الدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للملاكمة، المقامة إلى غاية 10 فبراير، بالقاعة المغطاة المحاميد بمراكش.

وجاء تأهل معطى الله (فئة 86-92 كلغ) عقب فوزه على الملاكم الكونغولي باري إبراهيما سوري ب5 نقاط لصفر، في حين ضمنت الطاوسي هدى (فئة 66- 70 كلغ) تأهلها إثر فوزها على الغينية كيتا عيساتو ب4 نقاط لصفر.

وشهد اليوم الثاني إقصاء ثلاث ملاكمات وملاكم من المغرب، هم حنابو أميمة (فئة 54-57 كلغ)، وأمين نسرين (60-63 كلغ) والراضي شيماء (57-60 كلغ) ومواطنهم محمد فريس (فئة 92 كلغ)

ويشارك في هذا الدوري المرموق، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من 200 ملاكمة وملاكم عالمي، من 36 بلدا، من بينها المغرب، البلد المستضيف.

وقد اكتسب هذا الدوري الدولي، المنظم من طرف الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، نضجا ملموسا مع توالي الدورات، حيث تم إدماجه من طرف الاتحاد الدولي للملاكمة ضمن جولات الملاكمة العالمية – سلسلة الحزام الذهبي، مما يشكل فرصة سانحة لتعزيز مكانة المغرب بين البلدان الرائدة في رياضة الملاكمة.

ويلتقي الملاكمون والملاكمات في مرحلة إقصائية وبعدها مباشرة الوصول إلى النهائي في مختلف الأوزان : 13 وزنا للرجال و12 وزنا للنساء.

وتعرف النسخة الحالية مشاركة أفضل الملاكمات والملاكمين على المستوى العالمي، وستساهم في تحسين التصنيف العالمي لكل واحد منهم، في جو تسوده المنافسة الشريفة وحسن التعايش.

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