واقعة مؤلمة بالبيضاء.. حريق مهول بشقة مكفوف راح ضحيته طفل

هبة بريس - البيضاء

اهتزت مدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة، على واقعة مؤلمة راح ضحيتها طفل.

وتعود تفاصيل الحادث، إلى اندلاع حريق مهول، بشقة شخص مكفوف، في ظروف غامضة، ما أسفر أن وفاة ابنه.

وحسب تصريح أب الهالك، فقد شب الحريق بالشقة بشكل مفاجئ، مضيفا أنه حاول إنقاذ ابنه الذي كان يسمع أنينه داخل غرفة أخرى بالشقة غير أنه لم يتمكن من ذلك.

وأضاف ذات المتحدث، أن عناصر الوقاية المدنية حلت متأخرة بعين المكان، لافتا أن عددا من أبناء الحي من تدخلوا لاخماد الحريق غير أن الطفل كان قد فارق الحياة

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