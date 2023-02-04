واقعة مؤلمة بالبيضاء.. حريق مهول بشقة مكفوف راح ضحيته طفل

2023-02-04 / 09:57
0
هبة بريس - البيضاء

اهتزت مدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة، على واقعة مؤلمة راح ضحيتها طفل.

وتعود تفاصيل الحادث، إلى اندلاع حريق مهول، بشقة شخص مكفوف، في ظروف غامضة، ما أسفر أن وفاة ابنه.

وحسب تصريح أب الهالك، فقد شب الحريق بالشقة بشكل مفاجئ، مضيفا أنه حاول إنقاذ ابنه الذي كان يسمع أنينه داخل غرفة أخرى بالشقة غير أنه لم يتمكن من ذلك.

وأضاف ذات المتحدث، أن عناصر الوقاية المدنية حلت متأخرة بعين المكان، لافتا أن عددا من أبناء الحي من تدخلوا لاخماد الحريق غير أن الطفل كان قد فارق الحياة

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البيضاء.. انهيار منزل بحي درب السلطان

البيضاء.. انهيار منزل بحي درب السلطان

2023-02-01 / 14:45
Photo of حرب الطرق تحصد 17 قت.يلا و1878 جريحا خلال أسبوع

حرب الطرق تحصد 17 قت.يلا و1878 جريحا خلال أسبوع

2023-01-31 / 17:32
Photo of أمن الرباط يحقق في ظروف وفاة شرطي غرقا بالشاطئ

أمن الرباط يحقق في ظروف وفاة شرطي غرقا بالشاطئ

2023-01-28 / 09:23
Photo of بسلاح زميله.. موظف أمن يضع حدا لحياته بالعيون

بسلاح زميله.. موظف أمن يضع حدا لحياته بالعيون

2023-01-27 / 09:15
Photo of متشرد مغربي يجهز على قس بواسطة شاقور بالجزيرة الخضراء

متشرد مغربي يجهز على قس بواسطة شاقور بالجزيرة الخضراء

2023-01-25 / 21:31
Photo of 17 قت.يلا و2004 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

17 قت.يلا و2004 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2023-01-25 / 14:30
Photo of سطات…حادثة سير بالطريق السيار تخلف قتيل وجرحى

سطات…حادثة سير بالطريق السيار تخلف قتيل وجرحى

2023-01-24 / 21:47
Photo of ثلاثة ق__تلى بإطلاق نار في واشنطن

ثلاثة ق__تلى بإطلاق نار في واشنطن

2023-01-24 / 20:25
Photo of برشيد…ج__ثة معلقة بحبل فوق قنطرة تستنفر السلطات

برشيد…ج__ثة معلقة بحبل فوق قنطرة تستنفر السلطات

2023-01-22 / 17:51
Photo of سطات.. جث.ة معلقة بحبل داخل شقة تستنفر السلطات

سطات.. جث.ة معلقة بحبل داخل شقة تستنفر السلطات

2023-01-19 / 12:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق