طقس السبت.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2023-02-04 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد بكل من الجبال والمناطق المجاورة، الجنوب الشرقي للبلاد، المنطقة الشرقية والسهول الداخلية مع تكون صقيع أو جليد، فضلا عن نزول قطرات مطرية محلية بالواجهة المتوسطية.

كما يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا بالأطلس الكبير مع تشكل كتل ضبابية وضباب بالمنطقة الشرقية وأودية ملوية.

ويرتقب أيضا تناثر حبات من الغبار جنوب المملكة، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06- و01 درجة بالأطلس، السفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا الشرقية، ما بين 11 و17 درجة بأقصى الجنوب. وستكون ما بين 05 و13 درجة بالسواحل ،منطقة طنجة، منطقة سوس وما تبقى من المناطق الجنوبية، وما بين 00 و07 درجات في باقي ربوع المملكة .

أما درجات الحرارة ،خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا أو ستبقى شبه مستقرة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين كاب غير وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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