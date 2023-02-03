لقجع يزور لاعبي الوداد قبل مواجهة الهلال السعودي

هبة بريس _ رياضة

قام فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء الجمعة، بزيارة تحفيزية لفريق الوداد الرياضي بمقر إقامته بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة السبت أمام فريق الهلال السعودي، برسم ربع نهائي كأس العالم للأندية التي يحتضنها المغرب إلى غاية 11 فبراير الجاري.

وفي كلمة بالمناسبة أكد لقجع للاعبين على تشريف كرة القدم الوطنية خلال المقابلة، وتمثيل الكرة المغربية والإفريقية أحسن تمثيل في هذه البطولة العالمية.

ودعا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لاعبي الوداد، إلى تقديم أحسن أداء خلال هذه البطولة، والبصم على مستوى جيد في هذا العرس الدولي، خصوصا أن جميع المهتمين بالشأن الكروي العالمي لا زالوا يتحدثون عن الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0