“بناية مجهولة” تعيد نقاش احتلال الملك العمومي بطنجة والسلطات تباشر عملية الهدم( صور)

هبة بريس – مكتب طنجة

لازال احتلال الملك العمومي بمدينة طنجة ديدناً للكثير من أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والمرافق الخاصة بمختلف أنواعها، الأمر الذي يسبب ازعاجا كبيرا للمارة بالمدينة .



مناسبة الحديث ، تداول صور عبر الفضاء الأزرق ، اليوم الجمعة، توثق تشييد “بناية” وسط أحد الأرصفة بالحي الاداري بمدينة طنجة بالقرب من المديرية الجهوية للضرائب ، في احتلالا صريح للملك العمومي .



وتشتكي شريحة واسعة من ساكنة مختلف أحياء المدينة، من احتلال عدد من الأرصفة بمختلف الوسائل، والاستحواذ على مساحات واسعة خاصة الأرصفة المخصصة للراجلين .

وبحسب مصادر “هبة بريس” فقد باشرت السلطات المختصة عملية هدم البناية التي تجهل ساكنة طنجة الى حدود كتابة هاته الأسطر ماهيتها.

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