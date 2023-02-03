فرنسا تعرب عن استعدادها لمواكبة المغرب في تفعيل نموذجه التنموي الجديد
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برلماني ..المغرب من حقه أن يدافع عن نفسه تجاه مغامرات وغموض فرنسا

2023-02-03 / 21:05
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هبة بريس _ الرباط

قال رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، البرلماني المغربي محمد غياث، اليوم الجمعة، إن “العلاقات المغربية الإسبانية بدأت تتحرك ‏مباشرة، بتجاوز فترة عصيبة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.‏

وأضاف ، أن “الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسباني على رأس وفد وزاري هام للمملكة لها أهمية خاصة، إذ أنها أول زيارة رسمية بعد الانعطافة الدبلوماسية الإسبانية، التي عكست اعتراف الدولة الإسبانية بالمقترح المغربي حول الصحراء، وطي صفحة الخلافات الطويلة والمفتعلة

ولفت البرلماني المغربي، إلى أن “المواقف الإيجابية التي أعلنت عنها إسبانيا بخصوص وحدتنا الترابية، لا يمكن اعتبارها سوى خطوات في المسار الصحيح، خصوصا وأنها تقترن بأفعال وقرارات دبلوماسية، كما وقع مع رفض نواب الحزب الاشتراكي الإسباني التصويت على القرار المتهور والرخيص للبرلمان الأوربي بشأن أوضاع حقوق الانسان ببلادنا، وهو ما تعيد لبلادنا الثقة في الشريك الأوربي

وأشار غياث إلى أن “المواقف الإسبانية الأخيرة تجعلها بديلا استراتيجيا موثوقا داخل الاتحاد الأوربي في ظل تذبذب مواقف حليف تقليدي وهي فرنسا، وأنهلا مناص من تغيير وتنويع الحلفاء الاستراتيجيين لبلدنا”.

وتابع: “بالتبعية ليس من الحكمة تأمين المستقبل الدبلوماسي لبلدنا، على المدى المتوسط والبعيد فقط بتحالف مع فرنسا، التي تضع قدما هنا وأخرى هناك مع خصوم وحدتنا الترابية، وبلدنا من حقها أن تدافع عن نفسها تجاه مغامرات وغموض فرنسا، وتبحث عن شراكات قوية بديلة تتحقق من خلالها مصالح منشودة”.

وشدد على أن “إسبانيا يمكن أن تكون بديلا حقيقيا وقويا وموثوقا ومستقرا في قرارها، وأن المقارنة بين الموقف الفرنسي الغامض والموقف الإسباني الواضح غير ممكنة”.

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