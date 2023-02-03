نيمار يغيب عن مواجهة سان جيرمان وتولوز

2023-02-03 / 20:34
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أن نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، سيغيب عن لقاء السبت في الدوري المحلي ضد تولوز على ملعب بارك دي برانس لمشكلة في فخذه.

وسيغيب نيمار البالغ 30 عاما بذلك عن مباراته الثانية تواليا مع باريس سان جرمان بعد استبعاده من مواجهة تولوز.

وكان البرازيلي يتلقى العلاج ويتدرب بمفرده طوال الأسبوع. وغاب عن فوز الأربعاء ضد مونبلييه (3-1) حيث تعرض زميله كيليان مبابي لإصابة عضلية بفخذه.

ويتوقع أن يعود نيمار، أغلى لاعب في العالم، إلى التمارين بشكل طبيعي الأسبوع المقبل، على غرار زميله قلب الدفاع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لإصابة بفخذه

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