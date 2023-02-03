آرسنال يعلن تمديد عقد نجمه “الموهوب” مارتينيلي

2023-02-03 / 19:13
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد نجمه البرازيلي غابرييل مارتينيلي حتى عام 2027.

وقال النادي في بلاغ عبر موقعه الرسمي: “وقع غابرييل مارتينيلي عقداً جديداً مع النادي، ملتزماً بمستقبله على المدى الطويل معنا”.

ومن جانبه قال الإسباني أرتيتا مدرب آرسنال: “يسعدنا توقيع غابي على عقد جديد طويل الأمد” مشيداً بعمله الجاد خلال التدريبات والمباريات.

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‫5 تعليقات

  3. وقع غابرييل مارتينيلي عقداً جديداً مع النادي، ملتزماً بمستقبله على المدى الطويل معنا”.

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