آرسنال يعلن تمديد عقد نجمه “الموهوب” مارتينيلي

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد نجمه البرازيلي غابرييل مارتينيلي حتى عام 2027.

وقال النادي في بلاغ عبر موقعه الرسمي: “وقع غابرييل مارتينيلي عقداً جديداً مع النادي، ملتزماً بمستقبله على المدى الطويل معنا”.

ومن جانبه قال الإسباني أرتيتا مدرب آرسنال: “يسعدنا توقيع غابي على عقد جديد طويل الأمد” مشيداً بعمله الجاد خلال التدريبات والمباريات.

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