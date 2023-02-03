السكوري : المغرب وإسبانيا عازمان على التعاون في مجال التنقل المهني
أشرف اليوم الجمعة 03 فبراير الجاري، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، على افتتاح المعرض الجهوي للماء بجهة الشرق، تحت شعار “الحفاظ على التراث اللامادي في مجال تدبير الموارد المائية وتثمينه” بمدينة بوعرفة، وقد شهد هذا الافتتاح حضور ومشاركة والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة انجاد وعامل إقليم فجيج، ونائب رئيس مجلس جهة الشرق، وكذا ممثلي المجالس الإقليمية والهيآت المنتخبة.
وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، سلط وزير التجهيز والماء الضوء على أهم الأهداف المتوخاة من تنظيم هذه التظاهرة الجهوية، حيث أوضح أن هذا المعرض بمثابة فضاء لتوعية وتحسيس المواطنين ومستعملي المياه بالدور القيِّم الذي يلعبه الرأسمال البشري في المحافظة على التراث اللامادي وتعزيز وترسيخ الهوية الوطنية، علاوة على التعريف بالدور المحوري الذي يضطلع به هذا الرأسمال البشري في تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها خاصة بالمناطق الشرقية ومناطق الواحات.
وأضاف الوزير، أن هذا المعرض يعتبر ايضا منصة للنقاش بين المختصين والفاعلين وكذا المجتمع المدني والمنتخبين وكذا لتقاسم التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة في مجال الماء.
وبعد أن أكد الوزير على أهمية الماء باعتباره من الركائز الأساسية التي تنبني عليه كل القطاعات الحيوية، وقاطرة المسار التنموي لبلادنا، صرح أن الحكومة وضعت استراتيجية تشاركية متجددة ومندمجة لقطاع الماء ترتكز على عدة محاور تهم تعبئة الموارد المائية الاعتيادية والغير الاعتيادية بتسريع وتيرة البنية التحتية المتضمنة للسدود الكبرى والمتوسطة والصغرى وتعبئة الموارد الجوفية بطريقة عقلانية من أجل الحفاض عليها للأجيال المقبلة وتنزيل برنامج طموح لإنجاز محطات تحلية مياه البحر وتحويل المياه بين الأحواض المائية وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. هذه المنجزات ستمكن من ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب وسقي المساحات الفلاحية والمساحات الخضراء. وتهدف هذه الاستراتيجية التي إعطاء قطاع الماء مزيدا من المرونة في مواجهة تحديات المستقبل، والمساهمة في تغيير سلوك مستعملي الموارد المائية.
في ذات السياق، أوضح وزير التجهيز والماء أن تدبير الموارد المائية بجهة الشرق يواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالتأقلم مع الأخطار المرتبطة بالماء كالجفاف الهيكلي الذي تتسم به هذه الجهة، الشيء الذي يستلزم التدبير الأمثل لهذه المادة الحيوية تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المضمنة في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى، من السنة التشريعية الثانية، من الولاية التشريعية الحادية عشر، حيث دعا نصره الله من خلال هذا الخطاب إلى ضرورة المحافظة على الموارد المائية ومضاعفة الجهود من أجل الاستخدام المسؤول والعقلاني للمياه وترشيد استعمالها.
كما دعا الوزير إلى ابتكار واستعمال أدوات حديثة وعصرية للتدبير الرشيد والمعقلن للموارد المائية دون إغفال الموروث اللامادي الذي راكمته بلادنا في هذا المجال، كما أكد على ضرورة حمايتها وضمان استدامتها.
وتجدر الإشارة إلى أن افتتاح المعرض الجهوي للماء بجهة الشرق يتزامن مع انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لملوية برسم سنة 2022، وستمتد فعاليات هذا المعرض من 3 إلى 4 فبراير الجاري.
10 تعليقات
أحسن شيئ هو أن اللغة الإسبانية ستدرس في المدارس المغربية وتحل مكان اللغة الفرنسية لأن اللغة الإسبانية يتكلم بها عدد كبير من الدول ،إسبانيا بلد جار والتكامل اللغوي شيئ مهم للعلاقة القوية والدائمة ،المستقبل سيكون بخير مع هذاه العلاقة الجديدة وخاصة اللغوية
يجب ان لا ننسى أن اسبانيا مازالت تحتل مدينتين استراجيتين سبتة و مليلية والجزر المجاورة لها.فقط اسبانيا وفرنسا تتلاعب بالمغرب وصحراءه حسب مصلحتهما.فلا ثقة فيها ولاننسى أن اسبانيا هي من كان على ارضها المرتزقة ابراهيم غالي للعلاج وهي تعلم بذلك.الدول تعرف فقط المصلحة وليس العاطفة.
أي اتفاق بدون أن تكون الجزائر طرفًا محكوم عليه بالفشل
اكيد اتفاقيات لصالح اسبانيا لنهب ثرواث الشعب المغربي مقابل بعض الدراهم للمسؤولين والحكام
وقال الخبير… وقال خبير اخر….. منذ نعومة اظافرنا نسمع هذه المعلومه الرنانة لكن شتان مابين الواقع والمواقع. ومن المعلوم أن الاوربيين لا تهمهم صداقة ولا عداوة إنما مصالحها وباضعاف مضاعفة..
على المغرب استثمار هذه الشراكة بانشاء شركات مختلطة مع اسبانيا لنقل التكنلوجيا و خاصة في مجال الصناعات الدفاعية و اسالة الغاز و تكرير البترول، وهي المجالات التي يحتاجها المغرب للتنمية
هي خطوة صحيحة إلى الأمام في انتظار خطوات أخرى أكثر جدية لطرح ملف الحدود البحرية بين البلدين وترسيمها بشكل دائم ، و تخطي عقدة سبتة وامليلية و الجزر التابعة للتراب المغربي .و إلا ستبقى العلاقة مشكوك في أمرها قد تهدم كل ما بني بين البلدين في أي وقت .
مصيرنا مشترك مع اسبانيا أحببنا أم كرهنا يجب تطوير العلاقات على أعلى المستويات وخلق شراكات قوية في جميع المجالات والتخلي التدريجي على التبعية العمياء للافرنج فلا خير يرجى منهم يريدون خنقنا شرقا وجنوبا
الا بغيتو حقا الاستثمارات تدخل المغرب خاص المازوط اوليصانص ميبقاش تحت رحمة …….. نقطة ارجع للسطر
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد