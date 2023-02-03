ضربة موجعة لبايرن ميونيخ قبل مواجهة سان جيرمان بدوري الأبطال

هبة بريس _ رياضة

تلقى نادي بايرن ميونيخ الألماني ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجمه السنغالي ساديو ماني عن المواجهة المنتظرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد ناغلزمان مدرب بايرن أن ماني في طور التعافي من إصابة تعرض لها قبل انطلاق كأس العالم وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر.

وقال ناغلزمان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “أتوقع عودته مع منتصف أو نهاية شهر فبراير، الأمور تبدو جيدة ولم يعد يشعر بألم، بكل تأكيد سيغيب عن المباراة الأولى أمام باريس سان جيرمان”.

ويعد غياب ماني ضربة موجعة للفريق البافاري الذي لا يمتلك الكثير من الحلول الهجومية وسط عدم استقرار مستوى غنابري وسانيه.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع مضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الرابع عشر من شهر شباط/فبراير الجاري.

وكان ماني بلغ الموسم الماضي نهائي المسابقة القارية الأولى، حيث خسر مع ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني، وحلّ وصيفاً في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وراء المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

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