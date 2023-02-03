إيطاليا : العثور على جث.ة مهاجر مغربي متحللة

2023-02-03 / 17:45
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عبد اللطيف الباز/ هبة بريس

فتحت الشرطة الإيطالية، بحثا قضائيا في موضوع العثور على جثة مهاجر مغربي يبلغ من العمر 45 سنة، داخل منزل بمدينة أسطي شمال إيطاليا.

وأفادت مصادر مطلعة، أن جثة الهالك” م ر “بدأت في التحلل و انتشار رائحة كريهة تعم المكان حيت أثار اختفاء الضحية العديد من تساؤلات الجيران وأقاربه ، قبل أن يتوارى عن الأنظار منذ أيام. ليعمدوا إلى إخطار السلطات المحلية والأمن التي انتقلت على وجه السرعة إلى عين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جثة الهالك نُقلت إلى مستودع الأموات فيما تم فتح تحقيق أولي للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وما إذا كانت وفاته عادية أو لها علاقة بجريمة قتل، في انتظار تحديد ما ستسفر عنه الأبحاث العلمية بناء على تعليمات المدعي العام .

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