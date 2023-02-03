برشلونة يبدأ خطوات تجديد عقد عثمان ديمبلي

2023-02-03 / 16:55
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هبة بريس - وكالات

يركز برشلونة الآن على تجديد عقود عدد من لاعبيه وذلك بعد تحديد أولويات بعض اللاعبين الذين كانوا ينهون عقودهم، حيث تحدث النادي الكتالوني بالفعل مع سيرجي روبرتو ويعتزم تقديم عرض إلى القائد سيرجيو بوسكيتس.

واجتمع النادي مع موسى سيسوكو وكيل أعمال الفرنسي عثمان ديمبلي الذي يعاني من إصابة حاليا ستبعده عن مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن إدارة برشلونة استدعت سيسوكو لحضور اجتماع للتفاوض معه بشأن استمرار ديمبلي.

وفي يوليوز 2022، مدد برشلونة عقد ديمبلي (25 عامًا) لمدة موسمين ينتهي في عام 2024، في عقد قصير الأمد وأدرك برشلونة حينها أنه سيتعين عليه تمديد هذا العقد في أقرب فرصة قبل دخول موسمه الأخير.

وقد حانت تلك اللحظة وبدا أن الاستعداد من كلا الجانبين جيد، إذ يريد الجناح الفرنسي الدولي الاستمرار لسنوات عديدة في كامب نو وكل من المدرب تشافي هرنانديز والإدارة الرياضية سعداء للغاية بأداء ديمبلي والتزامه.

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