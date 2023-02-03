مندوبية التخطيط: معدل البطالة بالمغرب يتراجع إلى 11,8%

2023-02-03 / 15:44
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة انتقل خلال سنة 2022 من 12,3% إلى 11,8%.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2022، أنه حسب وسط الإقامة، انتقل معدل البطالة من 5,0% إلى 5,2% (+0,2 نقطة) بالوسط القروي، ومن 16,9% إلى 15,8% بالوسط الحضري (-1,1 نقطة).

وأفاد المصدر ذاته أن عدد العاطلين انخفض بـ 66.000 شخص، ما بين سنتي 2021 و2022، منتقلا من 1.508.000 إلى 1.442.000 عاطل، وهو ما يعادل انخفاضا قدره 4%، موضحا أن ذلك يأتي نتيجة انخفاض عدد العاطلين بــ 70.000 شخص بالوسط الحضري وارتفاعه بـ 4.000 بالوسط القروي.

وفي التفاصيل ، ارتفع معدل البطالة بــ 0,4 نقطة لدى النساء، منتقلا إلى 17,2% وانخفض بـ 0,6 نقطة لدى الرجال، منتقلا إلى 10,3%. وانخفض هذا المعدل لدى حاملي الشهادات بنقطة واحدة، منتقلا إلى 18,6%، و بـ 0,4 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا إلى 4,2%. وحسب السن، ارتفع معدل البطالة بـ 0,9 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة، منتقلا إلى 32,7%، في حين عرف انخفاضا لدى الفئات العمرية الأخرى. فقد انتقل من 19,6% إلى 19,2% لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة (-0,4 نقطة)، ومن 7% إلى 6,4% لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (-0,6 نقطة)، ومن 3,8% إلى 3,3% لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق (-0,5 نقطة).

وفي ما يخص حجم الشغل الناقص، انتقل خلال نفس الفترة، من 1.003.000 إلى 972.000 شخص، من 550.000 إلى 520.000 بالوسط الحضري ومن 453.000 إلى 452.000 بالوسط القروي.

وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9,3% إلى 9,0% على المستوى الوطني، ومن 8,8% إلى 8,1% بالوسط الحضري ومن 10,0% إلى 10,4% بالوسط القروي.

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