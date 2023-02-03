صحيفة غابونية: “عندما يصبح فن التنظيم تقليدا مغربيا”

هبة بريس

كتبت صحيفة “لونيون” الغابونية أن المغرب لديه فن تنظيم الأحداث بشكل جيد للغاية، مؤكدة أن “هذا الفن” قد أصبح تقليدا راسخا بمرور الوقت.

وقالت الصحيفة في مقال موقع لويلي ندونغ إنه “في 1 فبراير 2023 ، وقبل أول مباراة لكأس العالم للأندية على ملعب طنجة بين الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ، سجل المغرب نقاطًا ثمينة في حفل الافتتاح”.

ووصف الصحفي الغابوني المشهد بالقول إن “ملعب مدينة البوغاز كان ينبض بالحركة، على إيقاع مشهد ملون ، يبرز المغرب على تنوعه، العريق، الحديث ، المنفتح ، المضياف والشغوف بحب كرة القدم”

وأبرز، في هذا الصدد، التكريم المرئي ل “الملك بيليه” ، وصعود المدرب الوطني وليد الركراكي على منصة تم وضعها خصيصا في الملعب، والذي رحب به الجمهور بحرارة، لينتهي الحفل بانتصار رائع لنادي الأهلي المصري بحصة (3-0) على أوكلاند سيتي.

وأكد كاتب المقال أن المغرب، الذي يستضيف كأس العالم للأندية للمرة الثالثة ، بعد نسختي 2013 و 2014 ، له طموحات رياضية كبرى، مشيرا في هذا الصدد إلى رغبة المملكة في تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025.

ومن جهة أخرى، ثمن الصحفي الغابوني مبادرة المملكة بإتاحة الفرصة لنحو مئة صحفي، بمن فيهم من الغابون ، لاكتشاف “المعجزة الرياضية المغربية”.

وقال في هذا الصدد، إن “ستة ملاعب جاهزة تماما لاستضافة هذا الحدث القاري وتوجد في الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش وأكادير، على غرار جاهزية الفنادق والطرق والبنية التحتية الصحية…”.

وخلصت الصحيفة الغابونية إلى أن المغرب وفي أعقاب حصول أسود الأطلس على المركز الرابع في مونديال قطر الأخير ، يرغب في أن يصبح قاطرة كرة القدم الأفريقية المدعوة للعب، في غضون سنوات قليلة، دور مهم على الساحة العالمية .

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2