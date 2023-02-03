ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بالقنيطرة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 3 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار بالقنيطرة، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهم على 6192 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة، علاوة على جرعات من مخدري الكوكايين والشيرا وسلاحين أبيضين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
10 تعليقات
ألف شكر وتقدير واجلال وافتخار للأمن الوطني المغربي الذي يسهر دائما على حماية المواطنين من الاجرام والمفسدين..
نرجوا من السلطات القضائية التحقيق مع تنسيق السلطات الأمنية في البحث الدقيق في ملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية التي خربت عقول الشباب وتدمرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
يجب الاحتفاظ بهذا المجرم من أجل الوصول إلى مدبر هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية..
نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وتدمير عقولهم..
يجب على السلطات الأمنية محاربة ظاهرة انتشار المخدرات والمراقبة لمنعها.
نطالب بمحاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لمن يريد تخريب عقول الشباب وتدمرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
هؤلاء الاشخاص يستحقون أقصى عفوية مع الأشغال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة..
يجب على المؤسسات التعليمية أن تقوم بعمليات تحسيسية حول المخذرات والحبوب الهولسة وشرب الخمر من التوعية..
يجب القبض عليهم ومحاكمتهم باقصى عوقبة ..
في نظري محاكمتهم باقصى سرعة ممكنة من العقوبة بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة حتى يكونوا عبرة لمن سولت لهم نفسهم بهذه التصرفات الرذيلة اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء من شباب وقاصرين.