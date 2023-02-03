لجنة التأديب بالجامعة تصدر عقوبات على أندية ولاعبي البطولة الاحترافية

2023-02-03 / 12:05
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هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت عددا من القرارات بالنسبة للبطولة الاحترافية الأولى بخصوص الجولة السادسة عشر.

و من بين هاته العقوبات، تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق مولودية وجدة وذلك بناء على المادتين 105​ و77 من مدونة التأديب.​

كما تم تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 5000 درهما، لرمي جماهيره للقارورات خلال المباراة التي جمعته بفريق مولودية وجدة وذلك بناء على المادة 105​ من مدونة التأديب.

و تقرر​ ​توقيف محمد علي بامعمر، لاعب فريق المغرب الرياضي الفاسي لـ6 مباريات 4 منها موقوفة التنفيد، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي المغرب التطواني، وذلك بناء على المواد 53.2، 86، 72 و 97 من مدونة التأديب.

كما تقرر​ توقيف بلال الودغيري، لاعب فريق المغرب الفاسي لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي المغرب التطواني، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.

و قررت اللجنة​ ​تغريم فريق أولمبيك أسفي مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مما أدى إلى توقيف المباراة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي بشكل مؤقت وذلك بناء على المادتين 105​ و77 من مدونة التأديب.

كما تم تغريم فريق اتحاد طنجة مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب السالمي وذلك بناء على المادتين 105​ و77 من مدونة التأديب.

و تقرر تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مما أدى إلى توقيف المباراة التي جمعته بنادي الفتح الرياضي بشكل مؤقت وذلك بناء على المادتين 105​ و77 من مدونة التأديب.

كما تم​ تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان وذلك بناء على المادتين 105​ و77 من مدونة التأديب.

و تقرر أيضا توقيف جمال الشماخ، لاعب فريق حسنية أكادير لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي نهضة بركان، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.

و تم​ تغريم فريق شباب المحمدية مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك خريبكة وذلك بناء على المادتين 105​ و77 من مدونة التأديب.

بالإضافة لذلك، تقرر​ تغريم فريق أولمبيك خريبكة مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المحمدية وذلك بناء على المادتين 105​ و77 من مدونة التأديب.

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