شهادات تثمن جهود ومنجزات عامل سيدي سليمان

ع محياوي _ هبة بريس

مع نهاية كل سنة نودعها ، يتم رصد الإنجازات والإخفاءات السابقة، ومن ضمن ما تم رصده منذ تعيين عبد المجيد الكياك عاملا على إقليم سيدي سليمان ، هي الظفرة النوعية التي واكب بها هذا العامل حسب متتبعي الرأي العام تدبير شؤون الإقليم ترابيا وإداريا وأمنيا واجتماعيا وهو ما أتاح للمواطنين والمواطنات بهذا الإقليم الإشادة بجهود العامل التي انعكست على حياتهم اليومية.

فعاليات مدنية من مختلف جماعات إقليم سيدي سليمان قالت في تصريحات لها لـ”هبة بريس” أن عامل الإقليم الحالي أبلى بلاء حسنا في تدبير شؤون الإقليم ترابيا وإداريا من دون المساس بحقوق الناس وحرياتهم الأساسية علاوة على نهجه لسياسة المرونة والتفاعل الإيجابي مع تظلمات الناس التي تدخل معالجتها من اختصاص مؤسسة العامل وممثليها على مستوى القيادات والباشويات.

ذات الفاعليات أدلت في شهاداتها أن السيد العامل يحرص كل الحرص على تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والعمل على إشراكهم في المقاربات التنموية التي تهم تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاوراش الاجتماعية ذات الصلة ، وهذا أدى إلى النهوض بالاقلاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاقليم، وهذا الإقلاع تعكسه لغة الأرقام التي سنخصص لها ملفا خاصا في وقت لاحق..

وتفيد الشهادات ذاتها ان المقاربات التنموية التي تم تطبيقها على مستوى سيدي سليمان خلال السنوات المنصرمة تنبني على تشخيص موضوعي لواقع الإقليم بإكراهاتها وفرصه ونقط قوته وضعفه وفق خطة محكمة ومضبوطة تتسم بحس المسؤولية والتواصل مع كافة الفاعلين والمتدخلين في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية، ومن ثمة تنسيق الجهود وتظافهرها من أجل تنمية المردودية والفعالية والجودة.

متحدث ل ” هبة بريس “، قال أن العامل ينهج سياسة القرب والتواصل ، وحتى لا نبخل في نقل الحقيقة فالرجل عندما يتحدث تحس بتفاعله مع الحدث فيبتعد عن الكلمات الجارحة والمؤثرة، يراعي أحوال المواطنين، ويتكلم لهم بشفافية ووضوح.. يقترب من مشاكلهم ليكون العطاء منهم أكثر، وليحقق باسمهم النفع والفائدة، حقاً يستحق هذا الرجل النموذج أن يُذكر اسمه وأفعاله ، يجسد المفهوم الجديد للسلطة وينهج سياسة القرب من المواطنين.

فمنذ توليه هذه المهمة سنة 2016 ، عمل على تطبيق وتنفيذ كل التعليمات والتوجيهات الملكية السامية والوزارية الخاصة بالمفهوم الجديد للسلطة وتقريب الإدارة للمواطن، بعيدا عن المظاهر المزيفة ٬ تحت الأضواء الكاشفة، تتصاعد أسهم عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي سليمان حسب ذات المتحدث ، في كل نقط التجمعات الرسمية و الشعبية والعفوية-الصادقة ٬ بفضل ما يعتبره العديد من الفاعلين المحليين ( منهم حقوقيين وجمعويين ورجال الاعلام ) والمواطنين، أداءا متميزا لممثل صاحب الجلالة بإقليم سيدي سليمان

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