تقرير: أرباب المقاولات الصناعية يتوقعون تحسنا في الإنتاج والمبيعات

2023-02-03 / 10:53
1
هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن أرباب المقاولات العاملة في القطاع الصناعي يتوقعون، إجمالا، تسجيل تحسن في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح بنك المغرب، في الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية لشهر دجنبر 2022، أنه “بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الصناعيون تحسن النشاط الصناعي، غير أن 29 في المائة من الشركات تحدثت عن شكوك بشأن التطور المستقبلي للإنتاج، و24 في المائة بشأن المبيعات”.

و أظهرت نتائج الاستقصاء انخفاضا، من شهر إلى آخر، في النشاط، حيث تراجع الإنتاج خلال شهر دجنبر واستقر معدل استخدام قدرات الانتاج (TUC) عند 74 في المائة بعد 75 في المائة خلال الشهر السابق.

وسجل الإنتاج تراجعا في قطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية” وقطاع “الميكانيك والتعدين”، وارتفاعا في قطاع “الصناعة العذائية” وقطاع “النسيج والجلد” و”الكهرباء والإلكترونيك”.

من جهتها، سجلت المبيعات ارتفاعا يتماشى ونمو حجم الشحنات المصدرة للخارج، في حين عرفت المبيعات في السوق المحلية تراجعا.

وحسب فروع النشاط، سجلت المبيعات ارتفاعا في كافة الفروع، باستثناء “الميكانيك والتعدين” الذي سجل تراجعا.

وفي ما يتعلق بالطلبيات، فقد سجلت انخفاضا في جميع فروع النشاط باستثناء “المواد الكيميائية وشبه الكيميائية” التي سجلت ركودا. و استقر دفتر الطلبيات عند مستوى أقل من المستوى المعتاد في جميع فروع النشاط باستثناء فرع “الكهرباء والإلكترونيك” الذي استقر عند مستوى طبيعي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير.. بحث سبل تعزيز التعاون بين المغرب واسبانيا في مجال الصيد البحري

أكادير.. بحث سبل تعزيز التعاون بين المغرب واسبانيا في…

2023-02-03 / 13:32
Photo of قطاع الخدمات.. إحداث 164 ألف منصب شغل سنة 2022

قطاع الخدمات.. إحداث 164 ألف منصب شغل سنة 2022

2023-02-03 / 12:49
Photo of وزيرة إسبانية: التجارة والاستثمار عاملان رئيسيان لتعزيز التعاون مع المغرب

وزيرة إسبانية: التجارة والاستثمار عاملان رئيسيان لتعزيز التعاون مع…

2023-02-02 / 16:29
Photo of توطيد التعاون الاستراتيجي في المجال الطاقي في صلب المباحثات المغربية الإسبانية

توطيد التعاون الاستراتيجي في المجال الطاقي في صلب المباحثات…

2023-02-02 / 15:24
Photo of العجز التجاري للمغرب يبلغ أزيد من 311,6 مليار درهم

العجز التجاري للمغرب يبلغ أزيد من 311,6 مليار درهم

2023-02-02 / 14:51
Photo of مزور يترأس مراسم الدورة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة

مزور يترأس مراسم الدورة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة

2023-02-01 / 16:15
Photo of صادرات منتجات الصيد البحري تحقق أرقاما قياسية خلال 2022

صادرات منتجات الصيد البحري تحقق أرقاما قياسية خلال 2022

2023-01-31 / 15:50
Photo of مسؤول إسباني: الاستقرار السياسي والأمن القانوني يجعلان من المغرب وجهة رئيسية للاستثمار

مسؤول إسباني: الاستقرار السياسي والأمن القانوني يجعلان من المغرب…

2023-01-31 / 15:27
Photo of المغرب الأول عالميا في تصدِّير السردين المعلب

المغرب الأول عالميا في تصدِّير السردين المعلب

2023-01-31 / 14:12
Photo of محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تعلن بيع أصول شركة لاسامير

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تعلن بيع أصول شركة…

2023-01-31 / 12:28

تعليق واحد

  1. خاص لجان مراقبة صناعية متخصصة راه أرباب المقاولات كيمصوا الدم ديال العمال وزيد الضرائب على الدخل راه حنا رجعنا لعصر العبيد بالإكراه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق