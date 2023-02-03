تورطا في سرقة وكالة لتحويل الأموال.. إيقاف شخصين بمكناس

2023-02-03 / 10:43
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس 2 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و27 سنة، من ذوي السوابق في قضايا السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهما في السرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكانت مصالح الأمن بمكناس قد باشرت، بتاريخ 24 يناير المنصرم، إجراءات معاينة سرقة باستعمال الكسر طالت مبلغا ماليا من داخل خزنة حديدية لوكالة لتحويل الأموال بنفس المدينة، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والميدانية من تشخيص هوية المشتبه فيهما ويتم توقيفهما أمس الخميس.

عمليات التفتيش التي تمت في إطار هذه القضية مكنت من حجز جزء من المبلغ المالي المتحصل من هذه السرقة، فضلا عن ضبط كمية من مخدر الشيرا والأقراص المخدرة بحوزة المشتبه فيهما، قبل أن تقود عملية أمنية إلى توقيف مزودهما بهذه المواد المخدرة وبحوزته كميات إضافية منها فضلا عن ميزان إلكتروني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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