الاتحاد السعودي يجدد عقد عبد الرزاق حمد الله لموسمين

2023-02-03 / 09:56
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هبة بريس

أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، تجديد عقد مهاجمه الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله لمدة موسمين حتى 2025.

وقال الاتحاد في حسابه على تويتر “يعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عن تجديد مجلس إدارة النادي برئاسة الاستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي عقد اللاعب عبد الرزاق حمدالله لمدة موسمين”.

وأشاد رئيس النادي باللاعب من حيث تعاونه وانسجامه مع زملائه والمستويات الرفيعة التي يقدمها وتؤكدها لغة الأرقام التهديفية، متمنياً “له ولزملائه التوفيق في إسعاد كافة الجماهير الاتحادية الوفية”.

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