الاتحاد السعودي يجدد عقد عبد الرزاق حمد الله لموسمين
هبة بريس
أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، تجديد عقد مهاجمه الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله لمدة موسمين حتى 2025.
وقال الاتحاد في حسابه على تويتر “يعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عن تجديد مجلس إدارة النادي برئاسة الاستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي عقد اللاعب عبد الرزاق حمدالله لمدة موسمين”.
وأشاد رئيس النادي باللاعب من حيث تعاونه وانسجامه مع زملائه والمستويات الرفيعة التي يقدمها وتؤكدها لغة الأرقام التهديفية، متمنياً “له ولزملائه التوفيق في إسعاد كافة الجماهير الاتحادية الوفية”.
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10 تعليقات
عبد الرزاق لاعب خلوق ولازال يعطي ..
بالتوفيق والنجاح والسداد احمد الله عبد الرزاق ..
هداف الاتحاد السعودي ولازال يعطي ..
مزيدا من التألق والعطاء والنجاح..
يستحق الافضل وقدم انجاز تاريخي للاتحاد السعودي..
عبدالرزاق حمد الله لاعب دولي بامتياز..
على الاتحاد السعودي ان يرفع قيمة عبد الرزاق حمد الله..
بالتوفيق والنجاح..
كل الدعم والتوفيق لعبد الرزاق حمد الله..
كل التوفيق الدولي المغربي حمد الله..