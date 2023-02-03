طقس الجمعة.. جو بارد بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا إلى بارد مع تكون صقيع أو جليد بالجبال والمناطق المجاورة، الجنوب الشرقي للبلاد، المنطقة الشرقية والسهول الداخلية.
كما يتوقع نزول قطرات مطرية، خلال الصباح الباكر فوق كل من الواجهة المتوسطية، الريف وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق المنطقة الشرقية وذلك خلال الليل والصباح. كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وبمنطقة طنجة، فيما سيعرف كلا من جنوب وجنوب شرق المملكة تناثر حبات من الغبار.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06- و 01 درجة بالأطلس والهضاب العليا الشرقية، ما بين 06 و 14 درجة بالسواحل، مناطق طنجة وسوس وجنوب البلاد. وستكون ما بين 00 و07 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بوجه عام.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى أحيانا هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وكذلك على طول الساحل الأطلسي.
10 تعليقات
برنامج فرصة يجب ان يكون في متناول جميع الشباب حاملي المشاريع ..
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية المهمة..
التساقطات المطرية والثلجية ساهمت في تعبئة السدود بنسبة كبيرة..
الله اسقينا الغيث وغيثا نافعا يارب العالمين..
التساقطات المطرية كان لها انعكاس ايجابي على الانتاج الفلاحي..
الفلاحون يستبشرون خيرا ..
انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية وامالنا في موسم فلاحي جيد..
اللهم اسقي عبادك الصالحين المتقين..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين ..
اللهم اسقينا غيثا نافعا يارب العالمين..