طقس الجمعة.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

ه‍بة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا إلى بارد مع تكون صقيع أو جليد بالجبال والمناطق المجاورة، الجنوب الشرقي للبلاد، المنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

كما يتوقع نزول قطرات مطرية، خلال الصباح الباكر فوق كل من الواجهة المتوسطية، الريف وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق المنطقة الشرقية وذلك خلال الليل والصباح. كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وبمنطقة طنجة، فيما سيعرف كلا من جنوب وجنوب شرق المملكة تناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06- و 01 درجة بالأطلس والهضاب العليا الشرقية، ما بين 06 و 14 درجة بالسواحل، مناطق طنجة وسوس وجنوب البلاد. وستكون ما بين 00 و07 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بوجه عام.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى أحيانا هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وكذلك على طول الساحل الأطلسي.

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