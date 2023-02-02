دفعة تاسعة من الدعم المخصص لمهنيي النقل

2023-02-02 / 22:33
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هبة بريس _ الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، يوم الخميس، 02 فبراير 2023، أن الحكومة ” ستخصص دفعة تاسعة ” لمهنيي قطاع النقل من أجل التخفيف من تقلبات الأسعار، والتحكم في التضخم الذي يطال المواد الأساسية المنقولة عبر التراب الوطني.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه سيتم احتساب قيمة هاته الدفعة وفق ما هو معمول به في سابقاتها، إذ يتم تحديد المبلغ حسب مستوى ارتفاع أسعار المحروقات.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة هذا الدعم، من خلال الدفعات الثمان السابقة، بلغ – إلى حدود الساعة – 4 مليارات و236 مليون و799 ألفا و700 درهم.

وأطلقت الحكومة، في مارس 2022، عملية دعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات

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‫11 تعليقات

  1. ولكن الأسعار في إزدياد ولما يسأل المواطن عن سبب الزيادة يقولون له المحروقات أين هي المراقبة

  2. 9 دفوعات 4 ملايير درهم من صندوق الدولة لكي تبقى شركات المحروقات تبيع بما يروق لها رغم انخفاضه عالميا حكومة الانتهازيين..

  3. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحكومة لا تشتغل لصالح المواطنين بل العكس…

  4. ارتفاع الاسعار العالم يعاني منها الان غير ان الذي يقع في المغرب غير طبيعي..

  5. المحروقات تعيق مهني الطبقة الفقيرة منها الشاحنات الصغيرة الغير مصنفة والدراجات الثلاثية العجلات ..

  7. الحكومة تركت المجال للشركات اللوبيات الموزعة تستغل الوضع في تحقيق أرباح خيالية..

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