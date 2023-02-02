فاران يعلن اعتزاله اللعب دوليا ويلحق ببنزيمة ولوريس

2023-02-02 / 21:12
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هبة بريس _ رياضة

أعلن لاعب كرة القدم الفرنسي رافاييل فاران، الخميس، عن اعتزاله اللعب الدولي، قائلا إن الوقت قد حان ليحصل “الجيل الجديد” لكرة القدم الفرنسية على الفرصة ويتولى المسؤولية.

وخاض فاران، الذي بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب الفرنسي في مارس 2013، خلال هذه الفترة 93 مباراة دولية مع الفريق.

وكان فاران، الذي ترك ريال مدريد الإسباني في 2021 إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، شارك أساسيا في صفوف المنتخب الفرنسي بجميع المباريات السبع التي خاضها الفريق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، والتي توج الفريق بلقبها.

ورغم الإصابة التي عانى منها اللاعب قبل كأس العالم 2022 بقطر، خاض فاران ستا من المباريات السبع للفريق في هذه البطولة أيضا، وكان منها المباراة النهائية التي خسرها الفريق أمام نظيره الأرجنتيني.

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