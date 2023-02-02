في بلاغ مشترك…إسبانيا ترحب بالتعاون العملي الفعال مع المغرب
رحبت إسبانيا، اليوم الخميس بالرباط، بالتعاون العملي الفعال الذي يربطها بالمغرب في مجال الهجرة الدائرية والنظامية، والذي تحول لنموذج على المستوى الدولي.
وذكر الإعلان المشترك، الذي صدر في أعقاب انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني، والتي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، أن البلدين اتفقا بذلك على تكثيف تعاونهما في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود ومكافحة الشبكات وإعادة قبول الأشخاص في وضع غير قانوني.
وبعدما أشارا إلى أن محاربة الشبكات الإجرامية للهجرة غير القانونية يتطلب أيضا التذكير بالمسؤولية المنوطة بدول الجوار وبلدان المنشأ، والاتحاد الأوروبي من أجل التصدي لهذه الظاهرة، اعترف البلدان بالمساهمات الإيجابية المتعددة التي تقدمها مجتمعات المهاجرين إلى كل من البلدان المضيفة وبلدانهم الأصلية على حد سواء. ويلتزمان بشكل كامل بمكافحة كل أشكال العنصرية، وكراهية الأجانب وأي تمييز آخر ضد السكان المهاجرين.
وجددت الحكومتان، اللتان تبرزان أهمية الجهود المبذولة في مجال الهجرة، ولا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط، ارتباطهما المشترك بحركة دينامية تسمح بالمرور السلس والمنظم للأشخاص.
وعلاوة على ذلك، رحب الطرفان بروح التفاهم والتعاون التي سادت مشاركتهما في المؤتمر الوزاري لمسلسل الرباط الذي انعقد في قادس يومي 13 و14 دجنبر 2022، والذي تميز بتسليم الرئاسة بين البلدين، كما تم الاتفاق عليه في الإعلان المشترك لسابع أبريل 2022.
وأبرز الإعلان المشترك أن البلدين عبرا عن ارتياحهما لتعاونهما وتنسيقهما خلال “عملية عبور المضيق/مرحبا”، بعد الجائحة سنة 2022، موضحا أن هذه العملية المشتركة مكنت من تسهيل تنقل نحو ثلاثة ملايين مسافر و700 ألف عربة، وهو ما يجعل منه أحد أكبر برامج تدبير تنقل الأشخاص في العالم.
كما جدد الطرفان التعبير عن التزامهما من أجل السلام والاستقرار، والتنمية المستدامة، وحقوق الانسان، ولاسيما في إطار الأمم المتحدة.
12 تعليقات
عمل رائع
مرحبا وألف مرحبا
المغرب تطور في السنوات الأخيرة
إسبانيا والمغرب بينهما علاقة جميلة
العلاقات مع اسبانيا جيدة لطرفين
نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهاماتهم بصدق وأمانة كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
السبد عزيز أخنوش يحظى بثقة كبيرة من طرف سيدنا و كدالك من طرف الشعب فكل التوفيق والنجاح إن شاء الله
حكومة السيد عزيز أخنوش في طريق الإصلاح و علينا أن نتفائل ، لأنها تدار عملها بكفاءة و علم و حسن التدبير و الاستباقية في الأزمات
لا يمكننا نكران ان الحكومة تبدل قصار جهدها للتفاعل مع المواطن و الإشتغال على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
ليس هناك أي جديد، لم يتم التطرق إلى المواضيع الأساسية: ملف سبتة و مليلية و ترسيم الحدود البحرية… اعتقد أنه من الغباء تدريس اللغة الاسبانية في المدارس المغربية… وهل اسبانيا تدرس اللغات المغربية في المدارس الاسبانية؟
نعم هل كان هناك تنازل من اسبانيا أو تقدم في ما يخص الأجواء لأنه ليس هناك سيادة منقوصة، لا خبر في لم يتم ذكر أي شيء بهذا الخصوص
و ماذا بخصوص اللغة العربية؟، لماذا لا تلتزم اسبانيا بتقوية تعلمها في المدارس والإعداديات والثانويات الاسبانية؟، وإحداث تخصصات مزدوجة اللغة داخل النظام التعليمي الاسباني في مختلف مستوياته