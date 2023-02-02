فيورنتينا الإيطالي يكشف إصابة سفيان أمرابط بكسر في الأنف

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

تعرض الدولي المغربي سفيان أمرابط، لإصابة قوية برسم المباراة التي جمعت فريقه فيورنتينا ، بتورينو، ضمن منافسات كأس إيطاليا.

وتعرض أمرابط للكسر على مستوى الأنف، وذلك خلال مشاركته في مباراة فريقه، حيث شارك النجم المغربي كبديل في الدقيقة 74.

وأكد فنتشينزو إيطاليانو مدرب فيرونتينا في تصريحات لـ”راديو راي” الإيطالي، بعد نهاية المباراة التي كسبها “الفيولا” على حساب ضيفه تورينو بهدفين لواهد في ربع نهائي كأس إيطاليا، أن لاعبه أمرابط أصيب بكسر على مستوى الأنف وأن وضعه ليس جيدا، وتابع مدرب فيورنتينا: “سفيان تلقى ضربة قوية، أعتقد أن أنفه مكسور، لهذا فهو ليس في حالة جيدة.. لكنه هادئ حاليا.. سيبذل الكثير للعودة سريعا من أجل فيرونتينا”.

ومن المنتظر أن يخضع الدولي المغربي لفحوصات دقيقة ، من أجل تحديد خطورة إصابته، وإمكانية مشاركته في تداريب الفريق والمباريات في الأيام المقبلة.

ولعب أمرابط 16 دقيقة فقط خلال خلال المباراة، حيث أدخله مدربه في الدقيقة 74 بديلا لزميله ماندراغورا، لكنه تلقى ضربة قوية في الوجه خلال الأنفاس الأخيرة من زمن اللقاء، بعدما وجه له سانابريا لاعب تورينو، بطريقة غير مقصودة ضربة قوية بالقدم .

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