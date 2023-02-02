الملك يقيم مأدبة غداء على شرف “بيدرو سانشيز” والوفد المرافق له

هبة بريس _ الرباط

أقام الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالرباط، مأدبة غداء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

حضر هذه المأدبة، على الخصوص، مستشار العاهل المغربي عمر عزيمان، ورئيسا مجلسي البرلمان المغربي، ووزيرا خارجية البلدين وعدد من أعضاء الحكومتين المغربية والاسبانية، وكذا سفيرا البلدين، وعدة شخصيات.

وترأس خنوش وسانشيز، اليوم الخميس، أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، الذي يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية والدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكتين، وذلك منذ الزيارة التي قام بها السيد سانشير للمغرب في أبريل الماضي بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتوجت أشغال هذه الدورة بإصدار بيان المشترك والتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تهم العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك

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