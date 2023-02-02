الملك يقيم مأدبة غداء على شرف “بيدرو سانشيز” والوفد المرافق له
أقام الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالرباط، مأدبة غداء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
حضر هذه المأدبة، على الخصوص، مستشار العاهل المغربي عمر عزيمان، ورئيسا مجلسي البرلمان المغربي، ووزيرا خارجية البلدين وعدد من أعضاء الحكومتين المغربية والاسبانية، وكذا سفيرا البلدين، وعدة شخصيات.
وترأس خنوش وسانشيز، اليوم الخميس، أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، الذي يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية والدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكتين، وذلك منذ الزيارة التي قام بها السيد سانشير للمغرب في أبريل الماضي بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتوجت أشغال هذه الدورة بإصدار بيان المشترك والتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تهم العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك
10 تعليقات
اللهم احفظ ملكنا
مرحبا بيكم في بلادكم
المغرب بلاد الجود والخير
أخنوش ومن لا يعرفه
أخنوش فعل أشياء لم يفعلها أحد قبله
انتهى زمن التعالي لي بغانا يجي لحد عندنا يارابح رابح يا مع السلامة و القلب دعي لك
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات.
اللهم اجعل هدا البلاد امنا مطمئنا. واحفضه يارب من كيد الأعداء ..داخل البلاد وخارجها .واحفض جلالة الملك.محمد السادس أطال.الله في عمره…واحفض.يارب.العلمين.. جميع
يجب توقيع اتفاقية مع الاسبان في المجال الصحي وكدلك في البنية التحتية في القرى خصوصا الاطلس الصغير والكبير ولما لا استقطاب أطباء اسبان في المستشفيات المغربية
افتخر بيك يا بلادي وافتخر بيك يا ملكِ يعيش المغرب ويعيش شعبه الابي الذكي بتنوعه ويعيش ملكه المفدى العظيم محمد السادس وكل الاسرة المباركة . سلالة الدوحة الميمونة العطرة الربانية ال الرسول الكريم (ص)حبانا الله بمغرب وشعب وملك وارض