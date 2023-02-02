Representative for Minnesota Ilhan Omar (R) and Representative for Michigan Rashida Tlaib (L) listen as US President Donald Trump delivers the State of the Union address at the US Capitol in Washington, DC, on February 4, 2020. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

” النواب الأميركي ” ينهي عضوية إلهان عمر في لجنة العلاقات الخارجية

2023-02-02 / 19:04
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هبة بريس

صوت مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، الخميس، على قرار يقضي بعزل النائبة الديموقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية.

وقدم مشروع القرار من قبل رئاسة مجلس النواب الحالية بقيادة الجمهوري كيفن مكارثي، في حين أعلن النواب الديموقراطيون رفضهم الكامل للإجراء.

وتأتي الخطوة بسبب اتهامات سابقة للنائبة المسلمة بشأن إصدار تصريحات معادية لإسرائيل وأخرى وصفت بالمعادية للسامية.

وتقول إلهان عمر، المتحدرة من أصول صومالية، إن القرار مخالف لقيم الممارسة الديموقراطية ولطبيعة العمل في الكونغرس، فيما أبدت أسفها عن تصريحاتها السابقة التي قالت انها اخذت في سياقها الخاطئ متعهدة بمراجعة خطاباها السياسي مستقبلا.

وكانت عمر تعرضت لانتقادات في الفترة الماضية بسبب تصريحات حول إسرائيل وأيضا بعدما “ساوت” بين الدولة العبرية والولايات المتحدة وحركتي حماس وطالبان.

وكتبت عمر في تغريدة في أكتوبر 2021: “لقد رأينا فظائع لا يمكن تصورها ارتكبتها الولايات المتحدة وحماس وإسرائيل وأفغانستان وطالبان”.

وفي حدث نادر، أصدرت مجموعة من النواب الديموقراطيين اليهود بيانا انتقدوا فيه زميلتهم ورأوا “أن مساواة الولايات المتحدة وإسرائيل مع حماس وطالبان إهانة بقدر ما هي خاطئة”.

كذلك تعرضت عمر لحملة انتقادات من نواب العام 2019 لدعمها حملة مقاطعة إسرائيل. ثم قالت إن اللوبي المؤيد لإسرائيل آيباك يمول المسؤولين السياسيين الأميركيين بغية دعم إسرائيل في الشرق الأوسط، ما أثار اتهامات بالتعصب بحقها.

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‫9 تعليقات

  5. ذلك شأن داخلي في وجدوان النائبة التقدمية إلهان عمر التي تدافع دائما عن القضايا الفلسطينية و المصيرية و سبق لها ان استنكرت عمليات تطبيع بعض البلدان مع إسرائيل وسط الكونجريس.

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