“صديقي ” يتباحث مع نظيره الإسباني

2023-02-02 / 18:50
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هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني لويس بلاناس.

ويوجد السيد بلاناس، ضمن الوفد المرافق لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة حيث يترأس إلى جانب نظيره المغربي السيد عزيز أخنوش أشغال الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى المغرب-إسبانيا.

ويندرج هذا الاجتماع٠ رفيع المستوى، الذي ينعقد بعد ثمان سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، في إطار الشراكة الاستراتيجية والدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين المملكتين عقب الزيارة التي قام بها السيد سانشيز للمغرب، في أبريل الماضي، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

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‫5 تعليقات

  1. اعتقد ان ما تقوم به الحكومة الحالية سابقة في تاريخ الحكومات المغربية عبر التاريخ وطنيا و دوليا

  2. حكومة اخنوش منفتحة على باقي الشركاء سواء الوطنيين والدوليين، من اجل تمويل مشاريع وبرامج مبتكرة.

  3. المجهودات التي تقوم بها الحكومة المغربية تعمل على القيام بالتدابير اللازمة لضمان المواطنين مستقبل افضل.

  4. المغاربة يحبون هذا الرجل الذي أكد انه له روح المواطنة ويحب بلده ويحترم الشعب ونتمنى له التوفيق والنجاح

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