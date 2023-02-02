تركيا تستدعي سفراء 9 دول بسبب إغلاق قنصليات

2023-02-02 / 17:55
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هبة بريس - وكالات

استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء 9 دول غربية، اليوم الخميس، بعدما علّق عدد منها خدمات قنصلياته في إسطنبول هذا الأسبوع، بسبب وجود ما قيل إنه “تهديد إرهابي”، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة “فرانس برس” طالبا عدم كشف اسمه، إن الدول التسع المعنية هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا والسويد.

وأعلنت 6 دول على الأقلّ، من بينها: فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وهولندا، خلال الأيام الأخيرة، وقف خدمات مكاتبها القنصلية في إسطنبول مؤقتًا.

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