جمعية مستخدمي الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة تعقد جمعها العام

هبة بريس

عقدت جمعية الاعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والماء، يوم السبت 28 يناير 2023 بقصر المؤتمرات ابي رقراق بسلا، اجتماعها العام العادي، وهو الاجتماع الذي يأتي بعد سنة من إحداثها وبعد إكمال سنة من الجهد والعمل المتواتر.

وأفاد بلاغ صادر عن الجمعية أن هذا الاجتماع انعقد من اجل التواصل الدائم مع المنخرطين ومن أجل تقديم كل التوضيحات اللازمة عن أنشطة الجمعية خلال السنة الماضية.

وخلال هذا الاجتماع تمت قراءة التقريرين الأدبي والمالي. وبعد مناقشتهما من طرف الاعضاء الحاضرين تمت المصادقة على التقريرين بالإجماع في أجواء سادتها الروح الأخوية والتوافق، حيث عرف الاجتماع حضور ما يفوق 60 في المائة من موظفي الوكالة قدموا من مختلف جهات المملكة.

وعرف الاجتماع مناقشات صريحة، حيث أشاد الحاضرون بالمنجزات التي تحققت في ظرف سنة من إحداث الجمعية، كما تم تجديد الثقة في الرئيس وأعضاء المكتب لاستكمال ولايتهم لمدة ثلاث سنوات.

وخلال الاجتماع قدم الرئيس والكاتب العام للجمعية من خلال مداخلتهما برنامج عمل الجمعية للسنة الحالية 2023، حيث ستواصل الجمعية تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية، ومن بينها الانشطة الترفيهية والاصطياف والإعانات والقروض والأسفار المنظمة، كما ستتدارس الجمعية بشكل مستفيض خدمات أخرى مطروحة في برنامج العمل من قبيل التأمين التكميلي للصحة والتأمين عن الوفاة والعجز الصحي والإعانات والقروض الخاصة بالسكن.

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