الدولي المغربي إبراهيم صلاح ينضم إلى صفوف ستاد رين الفرنسي

هبة بريس

انضم الدولي المغربي إبراهيم صلاح، إلى صفوف ستاد رين الفرنسي قادما إليه من نادي غينت البلجيكي، وفقا لما أعلنه النادي الفرنسي.

وذكر ستاد رين، في بيان له، “قرر إبراهيم صلاح، لاعب المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة، مواصلة مسيرته في منطقة بريتاني. فالجناح الأيسر، الذي تألق في بداية الموسم مع لاغونتواز، انضم لمدة أربعة مواسم ونصف إلى صفوف ستاد رين”.

ويعتبر اللاعب (21 عاما) أحد اكتشافات الدوري البلجيكي هذا الموسم، حيث خاض 14 مباراة، ثم سجل 3 أهداف مع تمريرة حاسمة واحدة، ما أثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، من بينها ستاد رين.

وقال المدير الرياضي لرين، فلوريان موريس، إن إبراهيم صلاح “هو لاعب نتابعه منذ عدة أشهر وقدم أشياء رائعة في الدوري البلجيكي، ليس لديه خبرة كبيرة لكنه سيلعب بطاقة لا تصدق”.

وأشار إلى أن اللاعب المغربي “يحب العمل والتطور ولديه الرغبة في التقدم إلى الأمام، إنه لاعب رائع وسريع وتقنيا هو جيد، يستطيع اللعب في مركز الظهير أو في المنتصف، لقد كنت متفاجئا مما قدمه في لاغونتواز”.

من جانبه، قال المهاجم المغربي “إنه حلم صغير تحقق، كنت أتابع مباريات رين بالنظر لتواجد اللاعب المغربي نايف أكرد سابقا في هذا الفريق. أنا متلهف لكي أظهر في الملعب وأكشف عن ما أنا قادر على فعله، أنا لاعب يشتغل وطموح، كل شيء مر بسرعة مع فريقي لاغونطواز، لكنني أضع أقدامي فوق الأرض”.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي والمدير العام لستاد رين، أوليفييه كلوريك، إلى أنه “في حالة مغادرة كمال الدين سليمانا، كان اسم صلاح على قوائمنا. وتمكنا من تحقيق أحد المسارات ذات الأولوية لدينا. كان قادرا على كسب مكانه وأن يكون حاسما مع لاغونتواز”.

وأضاف “سنبذل قصارى جهدنا للتكيف في أسرع وقت ممكن. إنه لاعب موهوب يعطي الكثير من الطاقة. ونحن سعداء جدا بالترحيب به”.

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