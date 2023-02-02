في الذكرى الأولى لوفاته.. أم ريان تضع مولودا ذكرا

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

علم قبل قليل من مستشفى سانية الرمل بتطوان أن ام الطفل ” ريان” وضعت مولودا ذكرا في الذكرى السنوية تقريبا لوفاته حيث كانت حادثة سقوط الطفل الضحية في البئر يوم الفاتح من شهر فبراير من السنة الماضية، تلاها بعد أربعة إيام إعلان السلطات المغربية رسميا وفاة ” ريان” بعد جهود كبيرة لإنقاذه بعد العملية التاريخية والشهيرة التي لم تتوقف ليلا ولا نهارا باستخدام الجرافات والمتطوعين ووسائل الإنقاذ والإغاثة.

وغصت مواقع التواصل الإجتماعي بالتبريكات والتهليلات بهذا الخبر المفرح، سيما وأن الله تعالى أراد ان تتزامن هذه المناسبة السعيدة سنة بعد المأساة التي شدت أنظار العالم نحو المملكة المغربية في واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ التي جندت لها الحكومة إمكانيات هائلة لإنقاذ الطفل “ريان” رغم أن النتيجة كانت عكس المتوقع وأحبطت آمال المغاربة ومعهم أنظار العالم بأسره.

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