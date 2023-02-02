نشرة إنذارية: طقس بارد من الجمعة إلى الإثنين بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بأن طقسا باردا متوقع بعدد من أقاليم المملكة، بدرجات حرارة تتراوح ما بين ناقص7 و 19 درجة، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة وإلى غاية يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن عمالات وأقاليم ميدلت وإفران والحوز وبولمان وصفرو وأزيلال وخنيفرة وبني ملال وتازة وجرادة وتنغير وفكيك ستعرف درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 7 وناقص 3 درجات، وعليا ما بين 07 و14 درجة.

وأضاف المصدر ذاته، أن عمالات وأقاليم شفشاون والحسيمة ووجدة-أنجاد وكرسيف وتاوريرت والدريوش وتاونات والحاجب وفاس ومولاي يعقوب والفقيه بنصالح وخريبكة وشيشاوة وقلعة السراغنة وورزازات وزاكورة والرشيدية وطاطا وتارودانت ستعرف درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 03 و 2 درجات، وعليا ما بين 14 و19 درجة.

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