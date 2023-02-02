رئيس الحكومة الإسبانية يزور ضريح محمد الخامس بالرباط

هبة بريس

قام رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، صباح اليوم الخميس، بزيارة لضريح محمد الخامس، حيث ترحم على روحي المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني.

ولدى وصوله إلى ضريح محمد الخامس، وجد سانشيز، الذي رافقه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في استقباله محافظ الضريح مؤرخ المملكة عبد الحق المريني.

ووضع سانشيز إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين، وترحم على روحيهما الطاهرة قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح.

وبهذه المناسبة، قدم المريني شروحات حول هذه المعلمة الحضارية لسانشيز.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد حل أمس الأربعاء بالمغرب، حيث سيترأس إلى جانب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أشغال الدورة 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا.

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