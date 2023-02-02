“الكورة حنا مواليها”.. “ديزي دروس” ينوب عن المغاربة في الرد على الحساد و المتربصين

هبة بريس ـ ياسين الضميري

حفل افتتاح أقل ما قيل عنه أنه الأروع و الأفخم و الأرقى لحدود الساعة في مثل هاته المنافسة التي تحتضنها المملكة المغربية من 1 حتى 11 فبراير و تجمع نخبة من أجود أندية العالم.

افتتاح حضره الرابور “ديزي دروس”، الفنان الذي ناب عن المغاربة في التعبير و الرد، برقي ينهل من حضارة المغرب و باعتزاز نابع من قيم الشعب الواعي المتحضر، و دون اللجوء لاستعارة الحفيد المسخوط “مانديلا القزم” و لا أكل الثوم بأفواه الغير.

“ديزي دروس” تكلف بالرد و بالتعبير بلسان المغاربة قاطبة دون المساس بأي أحد و كما سبق و قال في رائعة المتنبي “راه شربت معاهم غير قهيوة”، فماذا لو سمح لهذا الشاب بالمزيد؟

ديزي دروس أعلنها للجميع “الكورة حنا مواليها”، نعم يا سادة إنه شعب المغرب العظيم، مملكة التحديات، التي نالت شرف تنظيم الموندياليتو في أقل من شهر، فكانت في الموعد رغم قصر المدة التي منحت للتجهيز و الاستعداد، صدق “العزي” في مقولته “الكورة حنا مواليها” و انتهى الكلام.

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