“الأهلي ” يسحق أوكلاند سيتي في افتتاح مونديال الأندية

هبة بريس _ رياضة

تأهل فريق الأهلي المصري إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية التي تجري فعالياتها بالمغرب

واكتسح “نادي القرن” نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0 مساء اليوم الأربعاء على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة في افتتاح الموندياليتو.

وسجل أهداف الأهلي اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 45، ثم أضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 56، وسجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 86.

وتأهل وصيف أفريقيا لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف في الدور الثاني يوم السبت المقبل.. وتفوق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على أوكلاند الذي يدربه الإسباني ألبرت رييرا بعد مباراة سهلة للفريق المصري

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