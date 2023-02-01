“الأهلي ” يسحق أوكلاند سيتي في افتتاح مونديال الأندية

2023-02-01 / 22:44
0
هبة بريس _ رياضة

تأهل فريق الأهلي المصري إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية التي تجري فعالياتها بالمغرب

واكتسح “نادي القرن” نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0 مساء اليوم الأربعاء على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة في افتتاح الموندياليتو.

وسجل أهداف الأهلي اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 45، ثم أضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 56، وسجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 86.

وتأهل وصيف أفريقيا لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف في الدور الثاني يوم السبت المقبل.. وتفوق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على أوكلاند الذي يدربه الإسباني ألبرت رييرا بعد مباراة سهلة للفريق المصري

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “مانشستر يونايتد” يجدد فوزه على نوتينجهام ويتأهل لنهائى كأس الرابطة الإنجليزية

“مانشستر يونايتد” يجدد فوزه على نوتينجهام ويتأهل لنهائى كأس…

2023-02-01 / 23:30

إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من غزة

2023-02-01 / 23:24
Photo of وفي_ات وعشرات الجرحى في مستشفى بالقاهرة

وفي_ات وعشرات الجرحى في مستشفى بالقاهرة

2023-02-01 / 23:04
Photo of لعلج ..17 ألف شركة إسبانية لديها علاقات تجارية مع المغرب

لعلج ..17 ألف شركة إسبانية لديها علاقات تجارية مع…

2023-02-01 / 22:23
Photo of طنجة..انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بحفل “استثنائي وباهر” صور

طنجة..انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بحفل “استثنائي وباهر” صور

2023-02-01 / 22:00
Photo of عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط للتضامن مع فلسطين

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط للتضامن مع فلسطين

2023-02-01 / 21:43
Photo of الشوط الأول ..الأهلى يتقدم على أوكلاند سيتى بهدف حسين الشحات

الشوط الأول ..الأهلى يتقدم على أوكلاند سيتى بهدف حسين…

2023-02-01 / 21:11
Photo of وزير : منهجية” Lean Six Sigma “ستسمح بارتقاء المغرب إلى قائمة أفضل 100 مطار دولي

وزير : منهجية” Lean Six Sigma “ستسمح بارتقاء المغرب…

2023-02-01 / 20:41
Photo of “الريان القطري” يقدم لاعبه الجديد المغربي بوفال

“الريان القطري” يقدم لاعبه الجديد المغربي بوفال

2023-02-01 / 20:13
Photo of عمور تعلن قرب افتتاح منصة إلكترونية لتلقي طلبات برنامج “فرصة”

عمور تعلن قرب افتتاح منصة إلكترونية لتلقي طلبات برنامج…

2023-02-01 / 19:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق