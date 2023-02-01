طنجة..انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بحفل “استثنائي وباهر” صور

هبة بريس _ الرباط

انطلقت ، مساء اليوم الأربعاء بالملعب الكبير لطنجة ،منافسات كأس العالم للأندية ، التي يحتضنها المغرب إلى غاية 11 فبراير الجاري بمدينتي الرباط وطنجة، بتنظيم حفل “استثنائي وباهر” مزج بين الحداثة والتقاليد المغربية العريقة.

وافتتح الحفل بتقديم وصلات غنائية تراثية وفنية من مختلف المناطق المغربية، والتي مزجت بين الماضي والحاضر وسلطت الضوء على غنى التنوع الثقافي وكرم الضيافة المغربية.

كما شهدت اللحظات القوية لهذا الحفل المتميز ، تقديم عروض فلكلورية رائعة بلمسة حداثية ، إلى جانب استعراض الخصوصيات التراثية لمختلف مناطق المملكة ، والتي لقيت استحسانا من طرف الجماهير التي حجت إلى الملعب.

وتم ،بالمناسبة ، إبراز شغف الجماهير المغربية بكرة القدم ، مع عرض صور لمشاهد فرحة الجمهور المغربي احتفاء بالأداء المتميز الذي أبان عنه ” أسود الأطلس ” خلال منافسات كأس العالم قطر 2022 .

وتواصل الحفل بكلمة مقتضبة للناخب الوطني وليد الركراكي نالت ترحيبا خاصا من طرف الجماهير ، وتكريم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيلي الذي وافته المنية مؤخرا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن، الشهر الماضي، منح المغرب تنظيم كأس العالم للأندية 2022، لتكون بذلك المرة الثالثة التي يحظى فيها بهذا الشرف بعد دورتي 2013 و 2014.

يذكر أن نسخة كأس العالم للأندية ستعرف مشاركة الوداد الرياضي، ريال مدريد ، الأهلي المصري، الهلال السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، فلامنغو البرازيلي ،سياتل ساوندرز الأمريكي.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6