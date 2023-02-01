عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط للتضامن مع فلسطين

2023-02-01 / 21:43
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تظاهر عشرات الحقوقيين المغاربة مساء اليوم الأربعاء للتعبير عن التضامن مع فلسطين ضد ما “يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني

ورفع العشرات شعارت منددة بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في أواخر 2020.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور “شهداء مجزرة جنين” كما رفعوا شعارات من مثل “الشعب يريد تجريم التطبيع” و”فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، و “يا صهيون اطلع برا فلسطين أرضي حرة”.

ودعت إلى المظاهرة كل من “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” و”مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” المعروفتين بدفاعهما عن القضية الفلسطينية

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‫6 تعليقات

  1. أقارن هذه المجموعة من جمعيات المدفوعة من الخارج لتخريب الأسرة المغربية.على هذه المجموعة أن تختار بين مصلحة الوطن أو الرحيل إلى فلسطين وتحريرها بدلا من الإدانة والمضاهرة الخاوية.

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  3. و من من هؤلاء الفلسطينين تظاهر يوما ما من أجل مغربية الصحراء وهم في جل تظاهراتهم حاملين اعلام الجمهورية الصحراوية المزعومة؟

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  6. من أسوء الاشياء التي رايتها في بلاد المغرب 🇲🇦 أن الناس يجهرون بالمعاصي ترى الشاب مع فتاة في الشارع وفي أمكان خالية يفعلون الحرام ولا أحد يقول لهم شيء
    لا حول ولا قوة الا بالله

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