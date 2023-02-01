عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط للتضامن مع فلسطين

2023-02-01 / 21:43
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تظاهر عشرات الحقوقيين المغاربة مساء اليوم الأربعاء للتعبير عن التضامن مع فلسطين ضد ما “يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني

ورفع العشرات شعارت منددة بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في أواخر 2020.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور “شهداء مجزرة جنين” كما رفعوا شعارات من مثل “الشعب يريد تجريم التطبيع” و”فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، و “يا صهيون اطلع برا فلسطين أرضي حرة”.

ودعت إلى المظاهرة كل من “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” و”مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” المعروفتين بدفاعهما عن القضية الفلسطينية

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