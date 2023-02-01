الشوط الأول ..الأهلى يتقدم على أوكلاند سيتى بهدف حسين الشحات

2023-02-01 / 21:11
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هبة بريس _ رياضة

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب أبن بطوطة بطنجة بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله حسين الشحات في الدقيقة 47.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الليلة ، كلاً من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية في الوسط وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

ويُعد أوكلاند سيتي من الأندية الشهيرة لكثرة مشاركاته في مونديال الأندية، وكان أفضل إنجاز تاريخي له احتلال المركز الثالث في نسخة 2014، والتي للمصادفة أقيمت أيضًا في المغرب

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