رئيس الحكومة الإسبانية يحل بالمغرب على رأس وفد هام

هبة بريس _ الرباط

حل اليوم الأربعاء بمطار الرباط – سلا، رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز، الذي سيترأس إلى جانب رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أشغال الدورة 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا.

وكان في استقبال السيد سانشيز، الذي يترأس وفدا هاما، السيد عزيز أخنوش، وسفير إسبانيا بالرباط، السيد ريكاردو دييث هوشلايتنر رودريغيث.

وبعد أن استعرض وحدة تابعة للقاعدة الجوية الملكية الأولى، التي أدت التحية، تقدم للسلام على رئيس الحكومة الاسبانية كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير النقل واللوجيستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووالي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، وسفيرة المغرب بمدريد.

وتقدم للس-على السيد أخنوش، عن الجانب الإسباني على الخصوص، وزيرا الداخلية والخارجية وسفير إسبانيا بالرباط.

ويأتي الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، بعد ثماني سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، ليكرس الشراكة الاستراتيجية والدينامية التي انخرط فيها البلدان عقب الزيارة التي قام بها السيد سانشيز، للمغرب في أبريل الماضي، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

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