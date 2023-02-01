Thousands of AK-47 assault rifles, seized from a fishing vessel transiting along a maritime route from Iran to Yemen, sit on the flight deck of guided-missile destroyer USS The Sullivans (DDG 68) during an inventory process, in the Gulf of Oman in Arabian Sea, in this photo taken January 7, 2023 and released by U.S. Naval Forces on January 10, 2023. U.S. Navy Central Command/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

البحرية الفرنسية تحتجز زورقا محملا بالأسلحة والذخيرة

2023-02-01 / 18:32
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هبة بريس _ وكالات

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن القوات الخاصة الفرنسية حجزت زورقا محمّلا بالأسلحة والذخيرة كانت تنوي إيران إرسالها للمتشددين في اليمن، وفقا لمسؤولين مطلعين على العملية.

وقال المسؤولون إن سفينة حربية فرنسية أوقفت في 15 يناير سفينة تهريب مشتبه بها قبالة الساحل اليمني حيث صعد الفريق الفرنسي المدرب بشكل خاص على القارب، واكتشف على متنها أكثر من 3000 بندقية هجومية ونصف مليون من الذخيرة و 20 صاروخا مضادا للدبابات.

العملية، التي تمت بالتنسيق مع الجيش الأميركي، هي نتاج دور فرنسي أكثر استباقية في التصدي لتهريب الأسلحة في الشرق الأوسط، تقول الصحيفة.

وهذه العملية جزءً من جهد دولي أكبر، لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التي تذهب إلى الحوثيين في اليمن، وهي جماعة متمردة تسيطر على أجزاء من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء

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