بنموسى وبنسعيد يترأسان اجتماعا لتسريع وتيرة تطوير الألعاب الإلكترونية بالمغرب

هبة بريس

ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمعية محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماعا تنسيقيا خصص لتقديم مشروع تسريع وتيرة تطوير الألعاب الإلكترونية بالمغرب.

وسيمكن هذا المشروع من تبوئ المغرب مكانة الريادة على المستوى القاري في مجال الألعاب الإلكترونية، وكذا توفير الظروف المثلى من أجل اكتشاف أبطال مغاربة في هذا المجال، إضافة إلى خلق مهن جديدة ومسارات دراسية وتكوينية ذات صلة، ستمكن من تعزيز قطاع اقتصادي مهم في مجال إنتاج وتطوير الألعاب الإلكترونية، من خلال جذب واستقطاب مطوري هذه البرامج دوليا. فضلا عن الدور الذي يمكن أن يلعبه تنظيم المنافسات الدولية ببلادنا في إنعاش السياحة وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية.

وقد حضر أشغال هذا الاجتماع، ممثلون عن القطاعات الحكومية والأطراف المعنية بتسريع وتيرة تطوير الألعاب الإلكترونية بالمغرب، ويتعلق الأمر بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمغربية للألعاب والرياضة، والجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية.

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