كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. القرعة تضع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية

2023-02-01 / 17:30
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هبة بريس

أوقعت قرعة كأس أمم افريقيا لأقل من 17 سنة ، التي جرت اليوم الأربعاء بالعاصمة الجزائر، المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب نيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا.

وتقام كأس أمم إفريقيا لأقل 17 سنة ، في الفترة من 29 أبريل إلى 19 ماي بمدن الجزائر وقسنطينة وعنابة.

وفي ما يلي المجموعات :

– المجموعة الأولى:

الجزائر

السنغال

الكونغو

الصومال

– المجموعة الثانية:

نيجيريا

المغرب

جنوب إفريقيا

زامبيا

– المجموعة الثالثة:

الكاميرون

مالي

بوركينا فاسو

جنوب السودان

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