كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. القرعة تضع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية
هبة بريس
أوقعت قرعة كأس أمم افريقيا لأقل من 17 سنة ، التي جرت اليوم الأربعاء بالعاصمة الجزائر، المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب نيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا.
وتقام كأس أمم إفريقيا لأقل 17 سنة ، في الفترة من 29 أبريل إلى 19 ماي بمدن الجزائر وقسنطينة وعنابة.
وفي ما يلي المجموعات :
– المجموعة الأولى:
الجزائر
السنغال
الكونغو
الصومال
– المجموعة الثانية:
نيجيريا
المغرب
جنوب إفريقيا
زامبيا
– المجموعة الثالثة:
الكاميرون
مالي
بوركينا فاسو
جنوب السودان
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7 تعليقات
كأس أمم إفريقيا من نصيب المغرب
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
أوقعت قرعة كأس أمم افريقيا لأقل من 17 سنة
كرة القدم لا تعرف المستحيل
يجب حرمان الجزائر من المشاركة
على الكاف منع الجزائر