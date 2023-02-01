بوفال: “الانتقال الى الريان لم يكن قرارا سهلا” 

2023-02-01 / 17:08
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هبة بريس

قال اللاعب الدولي المغربي سفيان بوفال الذي وقع أمس الثلاثاء عقد انضمامه للريان القطري ،إن قرار الانتقال للنادي لم يكن سهلا وأخد منه وقتا طويلا ومفاوضات استمرت لمدة طويلة ، مضيفا أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم أفضل ما لديه خدمة للنادي.

وأبرز بوفال في ندوة صحافية اليوم الأربعاء ، بالدوحة إن “قرار الانتقال الى الريان لم يكن قرارا سهلا لأن الأمر يتعلق بمسيرتي الكروية”، مضيفا أنه يهدف من خلال تواجده بالفريق إلى تقديم أحسن ما لديه وتمثيل الفريق أحسن تمثيل والعمل مع باقي اللاعبين لتحقيق الالقاب.

وأعرب الدولي المغربي عن شكره لمسؤولي النادي القطري على صبرهم وإصرارهم على إتمام الصفقة، مؤكدا أنه متعطش لخوض هذه المغامرة الجديدة والعمل من أجل مصلحة النادي.

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‫9 تعليقات

  2. نتمنى لهذا اللاعب الأنيق و الخلوق و الطيب الذي رفع راية الوطن عالية رفقة كتيبة الأسود مسارا رياضيا ناجحا و متألقا

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