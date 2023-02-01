مصر.. وفيات وإصابات في حريق مهول اندلع بمستشفى

2023-02-01 / 16:59
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الأربعاء، مصرع 3 مصريين وإصابة 32 آخرين في حريق هائل نشب بقسم الأشعة داخل أحد المستشفيات التابعة لأحد الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبدالغفار، أن الحصيلة الاولية للحادث تشير إلى إصابة 32 مواطنا وثلاث حالات وفاة، مشيرا إلى تقديم الخدمات الإسعافية لـ4 مصابين بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم للمستشفيات.

ووفقا لوزارة الصحة المصرية نقل 14 مصابا إلى مستشفي الزيتون التخصصي، و11 مصابا لمستشفى المطرية، و2 مصاب الى مستشفى عين شمس، ومصاب الى مستشفى سيد جلال الجامعي.

وأكد عبد الغفار أن وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، يتابع مستجدات الحريق، والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، مؤكدا على توافر جميع الأدوية، وأكياس الدم بمختلف الفصائل في جميع مستشفيات.

وأشار عبد الغفار المتحدث إلى أن الإصابات تراوحت بين حروق وكسور، واختناقات وجميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة، موضحا أنه أعداد الإصابات المعلنة جاءت نتيجة الحصر المبدئي وجاري المتابعة.

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‫7 تعليقات

  1. خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم و متمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين

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